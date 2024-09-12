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Санкт-Петербургский Дом музыки проводит серию мастер-классов "Река талантов"

В Петербурге лучшие молодые музыканты страны готовятся покорить большую сцену. Их объединил уникальный проект "Река талантов", где для юные исполнители оттачивают свое мастерство под руководством опытных наставников.

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