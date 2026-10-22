ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Власти должны создавать на Дальнем Востоке условия, при которых переезд в регион будет восприниматься не как "на Луну", а возможность комфортно жить.
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