Deutsche Bank предупредил США о возможной стагфляции в стиле 1970-х годов

Угроза выхода инфляции из-под контроля никуда не исчезла, считают экономисты Deutsche Bank (DB). Свой прогноз они подкрепляют четырьмя причинами, которые могут привести к длительной стагфляции, как было в 70-е годы ХХ века.
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