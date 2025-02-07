«Китайский Новый год в Москве»: праздник в Камергерском переулке

Гости фестиваля знакомятся с азиатской культуройВ столице продолжает свою работу фестиваль «Китайский Новый год в Москве».
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