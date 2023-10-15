RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Заткнись же уже.«Благодарен за ва...
  • Юрий
    Эта ситуация показывает, что значат слова нашего Президента о упрощении оформления гражданства нашим соотечественника...«Благодарен за ва...
  • Виталий Кирпиченко
    Фшистка Польска поТУСКнела? Не хце цаловачь ДУПу?Туск заявил об ув...

Ребёнок погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками

Ребёнок погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками

Ребёнок погиб при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх