Дикий Юг - Прир...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дикий Юг - Природа Юга России

8 подписчиков

Частная жизнь под защитой: суд признал нарушением опубликованное в интернете видео прогулки во дворе

Частная жизнь под защитой: суд признал нарушением опубликованное в интернете видео прогулки во дворе

Фото:vladimir.mk.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что бывший председатель ТСЖ и его родные подали в суд иск о признании незаконными действий двух жителей дома, которые разместили в сети интернет видеозаписи с изображениями истцов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх