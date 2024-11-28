Частная жизнь под защитой: суд признал нарушением опубликованное в интернете видео прогулки во дворе

Фото:vladimir.mk.ru Важные новости России за неделю сообщают о том, что бывший председатель ТСЖ и его родные подали в суд иск о признании незаконными действий двух жителей дома, которые разместили в сети интернет видеозаписи с изображениями истцов.
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