Володин заявил, что Запад сходит с ума: «Деградировавшим обществом легче управлять и манипулировать»

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Европа впала в безумие. В очередной раз это подтверждает инцидент со спортсменом, на которого наложили санкции, из-за того что он перекрестился перед своим выступлением.
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