CNN: Зеленский не подписал соглашение с США об использовании украинских месторождений

КИЕВ, 13 февраля, ФедералПресс. Владимир Зеленский еще не подписал соглашение, касающееся использования американцами украинских месторождений, которое было представлено в Киеве министром финансов США Скоттом Бессентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии