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Шэрон Стоун после перенесенного инсульта потеряла все свое имущество

Шэрон Стоун после перенесенного инсульта потеряла все свое имущество

Знаменитая голливудская актриса Шэрон Стоун, прославившаяся своими ролями в фильмах "Основной инстинкт" и многих других, столкнулась с серьезными финансовыми проблемами после того, как в 2001 году перенесла инсульт.

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