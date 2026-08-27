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Воронежские новости

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Андрей Рогатнев поддержал инициативу КПРФ о снижении НДС в Воронеже

Андрей Рогатнев поддержал инициативу КПРФ о снижении НДС в Воронеже

Депутаты КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным предложили снизить ставку НДС с 22% до 10% для российских автомобилей, мотоциклов, а также бытовой и электронной техники.

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