Андрей Рогатнев поддержал инициативу КПРФ о снижении НДС в Воронеже

Депутаты КПРФ во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным предложили снизить ставку НДС с 22% до 10% для российских автомобилей, мотоциклов, а также бытовой и электронной техники.
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