Опять декабрь, опять майдан… Да, уважаемые, реально, за окнами опять декабрь, а на экране монитора опять майдан.
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Опять декабрь, опять майдан… Да, уважаемые, реально, за окнами опять декабрь, а на экране монитора опять майдан.
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