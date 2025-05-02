Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Вверхах юристы, дипломаты. А надо бы и отморозков. А так враги наглеют.The Mirror: "Пути...
  • Владимир Алтайцев
    Вы  намеренно искажаете  суть  этой  партии АГ, по своей  сути это  возрождённая  НСДАП  Гитлера. И риторика  её, и  ...Шольц призвал не ...
  • Владимир Алтайцев
    Ни фига  себе  остатки - аж и в  26  году  будут  идти. Так и Трамп  при  всём  его  пустобольстве  будет снабжать Ба...Без голосования в...

Арестович прокомментировал санкции Зеленского

Арестович прокомментировал санкции Зеленского

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) связал введение Владимиром Зеленским санкций против него с подготовкой властей к выборам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Арестович как вышел из власти нормальные вещи говорит!
Ответить
12 час.
наверх