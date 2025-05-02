Арестович прокомментировал санкции Зеленского

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) связал введение Владимиром Зеленским санкций против него с подготовкой властей к выборам.
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