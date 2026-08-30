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Хуан Пабло Монтой: В Зандворте Леклер открыл ужасный ящик Пандоры

FerrariБывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Шарль Леклер создал опасный прецедент в Ferrari, отказавшись выполнить приказ команды во время Гран При Нидерландов.

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