Хуан Пабло Монтой: В Зандворте Леклер открыл ужасный ящик Пандоры

FerrariБывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Шарль Леклер создал опасный прецедент в Ferrari, отказавшись выполнить приказ команды во время Гран При Нидерландов.
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