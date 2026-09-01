Быстрее и понятнее: Если хочешь быть в изоляции, вариться в собственном соку и в конечном счете переродиться в обезьяну, то отбрось понятие Создателя и максимально материализуй своё сознание.
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