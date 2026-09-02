"Мазерати" расскажет, как легендарный бренд создали буквально из ничего

Картина о легендарном автомобильном бренде собрала суперзвёзд мирового кинематографа. Аль Пачино и Энтони Хопкинс сыграли влиятельных инвесторов Винченцо Ваккаро и Луку Антонелли, Джессика Альба, Энди Гарсиа и Сальваторе Эспозито ("Гоморра", "Бессмертный") исполнили ключевые роли второго плана, а Микеле Морроне ("Горничная", "365 дней") воплотил образ инженера Альфьери Мазерати, стоявшего у истоков создания легендарного автобренда.