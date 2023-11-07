Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Украинский корабль — беглец в порту Бургаса. Капитан отказался идти на фронт

Украинский корабль — беглец в порту Бургаса. Капитан отказался идти на фронт

Капитан украинского сухогруза "Измаил", принадлежащего государственному предприятию "Украинское Дунайское пароходство", Анатолий Богатырев отказался выполнять приказ своего руководства и отказался вести судно на родину, сообщает болгарское издание BurgasLife.

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