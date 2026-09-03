Медики создали модель для предсказания инфаркта на 10 лет вперед с точностью свыше 80%

Разработка выполнена специалистами Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Южно-Уральского государственного медицинского университета и основана на длительном наблюдении за группой молодых пациентов, пишут в четверг, 3 сентября 2026 года, "Известия".