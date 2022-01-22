Ответ США на Предложения России - это Секрет для всего Мира... кроме Путина...

WP:США просят Россию не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности. В Госдепе изданию сообщили, что ответ будет включать американские предложения и демонстрировать заинтересованность в продолжении диалога с Москвой ВАШИНГТОН, 22 января.