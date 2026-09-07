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FiNE NEWS

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Уиткофф подчеркнул уважительное отношение Путина к американской делегации в Москве

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф отметил уважительное отношение президента России Владимира Путина и его команды к американской делегации во время каждой из восьми поездок в Москву.

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