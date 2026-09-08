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Царьград

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Депутат Валуев усомнился в выступлении Канье Уэста в России

Депутат Валуев усомнился в выступлении Канье Уэста в России

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал предстоящий концерт Канье Уэста в России, выразив сомнения в его политической стороне.

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