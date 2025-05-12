И на юге тоже: ночные заморозки ожидаются в пяти российских округах

Вообще в ближайшие дни заморозки ожидают на территории сразу пяти федеральных округов. В Гидрометцентре сообщили, что отрицательные температуры придут в Крым, Томскую и Новосибирскую области — ночью там будет до минус двух.
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