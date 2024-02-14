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Совсем не мистика: две недели с кладбища в Краснодаре днем откачивают воду, но по ночам она прибывает

Совсем не мистика: две недели с кладбища в Краснодаре днем откачивают воду, но по ночам она прибывает

Как сообщает сегодня, 14 февраля, МЦУ Краснодара, вода откачивается ежедневно в течение двух недель. Однако работы ведутся только в светлое время суток, и потом из-за грунтовых вод подтопления появляются снова.

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