Роспотребнадзор не планирует вводить новых ограничений из-за COVID-19. По словам главы ведомства Анны Поповой, гражданам рекомендуется следить за чистотой рук и гаджетов, а также носить медицинские маски.
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