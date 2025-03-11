10 март көнне Уфада Бөтендөнья татар конгрессы вәкиллеге оештырган ифтар мәҗлесе узды. Чарада Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыев һәм Россия мөселманнарының Үзәк Диния нәзарәте рәисе, Россиянең баш мөфтие Тәлгать хәзрәт Таҗетдин катнашты.
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