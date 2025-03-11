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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Уфада Бөтендөнья татар конгрессы вәкиллеге оештырган ифтар мәҗлесе узды

Уфада Бөтендөнья татар конгрессы вәкиллеге оештырган ифтар мәҗлесе узды

10 март көнне Уфада Бөтендөнья татар конгрессы вәкиллеге оештырган ифтар мәҗлесе узды. Чарада Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шурасы рәисе Васил Шәйхразыев һәм Россия мөселманнарының Үзәк Диния нәзарәте рәисе, Россиянең баш мөфтие Тәлгать хәзрәт Таҗетдин катнашты.

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