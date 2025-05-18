Медали не уплыли! Астраханские ватерполисты вновь стали бронзовыми призерами чемпионата России

Причем в третий раз за последние четыре года. Вчера в Москве завершился раунд игр за третье место чемпионата России по водному поло сезона-2024/2025, в котором сражались столичный «Восток» и астраханское «Динамо-СШОР».
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