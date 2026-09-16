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Даже рослибералы-иноагенты не понимают, зачем России соглашаться на энерго-перемирие Трампа

Даже рослибералы-иноагенты не понимают, зачем России соглашаться на энерго-перемирие Трампа

России незачем соглашаться с предложением об энергетическом перемирии и отказываться от ударов по Украине, особенно с учетом того, что РФ сохраняет преимущество эскалационного доминирования.

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