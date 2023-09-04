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Министр обороны Украины уходит в отставку - на спокойные посольские хлеба

Министр обороны Украины уходит в отставку - на спокойные посольские хлеба

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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