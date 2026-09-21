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Николай Иванов ушел из семьи с пятью детьми: он — о новой любви, бывшая жена — о деньгах

Николай Иванов ушел из семьи с пятью детьми: он — о новой любви, бывшая жена — о деньгах

Восемнадцать лет брака, пятеро детей — и расставание. Николай Иванов объясняет все коротко: встретил новую любовь.

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