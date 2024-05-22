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  • Leon Dan
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Почему в реку? Эксперт объяснил поведение водителя автобуса в момент трагедии на Мойке

Почему в реку? Эксперт объяснил поведение водителя автобуса в момент трагедии на Мойке

После трагедии с автобусом в Петербурге по-прежнему остаётся много вопросов о причинах происшествия. Например, почему водитель увёл автобус в реку? Автоэксперт Дмитрий Попов дал наиболее вероятное объяснение.

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