Украина перешла красную линию при нападении на Курскую область, однако президент России Владимир Путин будет действовать максимально решительно, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российской территории.
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