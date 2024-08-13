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В США заявили о пересечении Украиной красной линии при атаке на Курскую область

В США заявили о пересечении Украиной красной линии при атаке на Курскую область

Украина перешла красную линию при нападении на Курскую область, однако президент России Владимир Путин будет действовать максимально решительно, чтобы выдавить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российской территории.

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