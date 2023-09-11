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США: «Комплекс России С-550 — не допустить появления». Ситуацию комментирует Евгений Сатановский

США: «Комплекс России С-550 — не допустить появления». Ситуацию комментирует Евгений Сатановский

Новый противоракетный комплекс России С-550 [или, как его называют в США, «ракетно-противоракетный»] вызвал «волну бурных реакций» в военно-политическом руководстве Америке.

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Комментарии
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Нина Бакалина
Спасибо  Богу,  что  Россия  сможет  отправить  Америку  на  задворки  ВПК,  слава  нашим  военным,  конструкторам,   разработчикам   сверхсовременного  оружия  !!!
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