США: «Комплекс России С-550 — не допустить появления». Ситуацию комментирует Евгений Сатановский

Новый противоракетный комплекс России С-550 [или, как его называют в США, «ракетно-противоракетный»] вызвал «волну бурных реакций» в военно-политическом руководстве Америке.
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