В ХМАО ветеран СВО пожаловался, что чиновники медлят с выделением ему жилья

Ветеран СВО не может добиться от мэрии Сургутского района выделения положенной ему квартиры. Об этом он сообщил главе Сургутского района Андрею Трубецкому во время встречи с жителями, передает корреспондент URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии