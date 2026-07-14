«Ростех» построил комбинат по добыче платины и палладия в Арктике

Холдинг «РТ-Инжиниринг» Госкорпорации «Ростех» завершил основное строительство современного горно-обогатительного предприятия, на котором будут добывать важное сырье для высокотехнологичных отраслей — платину и палладий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии