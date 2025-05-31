Андрей Соколов СВР заявила, что сербы поставляют Украине снаряды Сербские оборонные предприятия вопреки объявленному Белградом нейтралитету продолжают поставки боеприпасов Украине, заявило 29 мая пресс-бюро Службы внешней разведки России.
А есть ли у России друзья?
Комментарии
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Алексей Сафронов
При всей гадливости этого вучича надо признать, что это происходит благодаря вседозволенности со стороны Путина, который на столько забронзовел, что неспособен замечать не только трюки вучича, Эрдогана и уж тем более средне азиатских баев. Позор да и только!
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10 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Друзья у России только белые арктические медведи. И есть те, кто прикидываются друзьями, располагая на российские плюшки.
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8 час.
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