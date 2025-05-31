А есть ли у России друзья?

Алексей Сафронов

При всей гадливости этого вучича надо признать, что это происходит благодаря вседозволенности со стороны Путина, который на столько забронзовел, что неспособен замечать не только трюки вучича, Эрдогана и уж тем более средне азиатских баев. Позор да и только!