Издевательство над Украиной на саммите НАТО стало предостережением Прибалтике

Саммит НАТО завершился для стран Балтии ритуальным заклинанием президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты решительно поддерживают безопасность Литвы, Латвии и Эстонии.
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