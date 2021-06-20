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Издевательство над Украиной на саммите НАТО стало предостережением Прибалтике

Издевательство над Украиной на саммите НАТО стало предостережением Прибалтике

Саммит НАТО завершился для стран Балтии ритуальным заклинанием президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты решительно поддерживают безопасность Литвы, Латвии и Эстонии.

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Игорь Ткаченко
Эх и идиоты))) Нищие, тупые и наглые))) Я про шпротников и бандеровцев, естественно)))
Альбина Колесникова
Много чего хотят , но не получат ничего.

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