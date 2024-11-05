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Царьград

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Роспотребнадзор: в школах вводятся ежедневные проверки на вирус Коксаки

Роспотребнадзор: в школах вводятся ежедневные проверки на вирус Коксаки

В России введут обязательный утренний фильтр школьников на признаки вируса КоксакиВ некоторых регионах России зарегистрировали случаи заболевания вирусом Коксаки.

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