С 31 марта по 5 апреля из-за уборки зимней грязи вводится еще одно ограничение на КАД. Перекрыт проезд по четвертой полосе внутреннего кольца от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С 31 марта по 5 апреля из-за уборки зимней грязи вводится еще одно ограничение на КАД. Перекрыт проезд по четвертой полосе внутреннего кольца от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной.