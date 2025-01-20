Попытки Просроченного управлять политическими процессами в странах НАТО приближают его конец На днях Зеленский встретился с председателем партия «Прогрессивная Словакия» Михалом Шимечко, находящимся в жесткой оппозиции по отношению к нынешним властям республики, в том числе и по вопросу поддержки бандеровцев.