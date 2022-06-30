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В Госдуме призвали ввести новую строку в платежках ЖКХ

В Госдуме призвали ввести новую строку в платежках ЖКХ

В платежках Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) следует ввести новую строку - за текущий ремонт. С таким предложением выступила зампредседателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, передают "Известия".

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