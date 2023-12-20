Председатель ЗСК участвует в работе Совета законодателей РФ

Так, на заседании комиссии по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции ее руководитель — председатель Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев представил информацию об исполнении решений президиума СЗ РФ о поддержке процесса вхождения новых субъектов в правовую систему России.