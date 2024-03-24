Шарль Леклер: Сайнс выступил лучше меня и заслужил победу

Шарль Леклер: Сайнс выступил лучше меня и заслужил победуFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер прокомментировал свое второе место на Гран При Австралии и похвалил напарника Карлоса Сайнса, одержавшего победу.
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