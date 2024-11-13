Президент Польши Дуда: Трамп сумеет завершить конфликт на Украине

Польский лидер Андрей Дуда проинформировал о том, что ему не известно, какую стратегию победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп планирует применить для того, чтобы завершить бушующее на украинской территории противостояние.
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