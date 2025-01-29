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«Пойдет до конца»: во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа

«Пойдет до конца»: во Франции испугались плана фон дер Ляйен против Трампа

Урсула фон дер Ляйен после переизбрания на пост председателя Комиссии ЕС на заседании Европейского парламента в Страсбурге© AP Photo / Jean-Francois Badias19,6 тыс прочтений Вчера План председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному заключению торговых соглашений, направленный против президента США Дональда Трампа, угрожает французскому сельскому хозяйству, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

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