Почему в русских школах растут русофобские настроения

Недавно в саратовской гимназии № 89 произошел скандал: ученицы гимназии угрожают своим одноклассникам и публикуют в сети видеозаписи, на которых заявляют, что «армяне и грузины правят миром», ну а про русских там, естественно, шли нецензурные выражения.