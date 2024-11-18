Страна и люди
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Страна и люди

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Почему в русских школах растут русофобские настроения

Почему в русских школах растут русофобские настроения

Недавно в саратовской гимназии № 89 произошел скандал: ученицы гимназии угрожают своим одноклассникам и публикуют в сети видеозаписи, на которых заявляют, что «армяне и грузины правят миром», ну а про русских там, естественно, шли нецензурные выражения.

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Комментарии
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Сергей
Надо открывать побольше консерваторий и консервировать там этих залетных  крысят с их родителями!! Собачьи консервы делать!!
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15 час.

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