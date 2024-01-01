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Эланга о победе «Ноттингема» над «МЮ»: «Матч носил личный смысл для меня – хотелось доказать, что я способен играть на более высоком уровне»

Эланга о победе «Ноттингема» над «МЮ»: «Матч носил личный смысл для меня – хотелось доказать, что я способен играть на более высоком уровне»

«Ноттингем» обыграл манкунианский клуб (2:1) в матче АПЛ. В прошедшее межсезонье «Манчестер Юнайтед» продал Энтони Элангу за 15 миллионов фунтов.

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