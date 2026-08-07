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Царьград

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Том Дейли рассказал, как плавки спустились до щиколоток

Том Дейли рассказал, как плавки спустились до щиколоток

В 2015 году олимпийский чемпион Том Дейли стал героем курьёзного случая: на этапе мировой серии он забыл затянуть шнурок на плавках перед прыжком, и после входа в воду плавки оказались у него на щиколотках.

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