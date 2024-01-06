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«Арсенал» не жаловался в PGMOL на отношение арбитров к Сака: «Есть игроки, зарабатывающие много фолов, это нормально. Судьи это знают»

«Арсенал» не жаловался в PGMOL на отношение арбитров к Сака: «Есть игроки, зарабатывающие много фолов, это нормально. Судьи это знают»

Ранее сообщалось, что клуб направил жалобу в PGMOL – организацию, отвечающую за судейство в английском футболе.

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