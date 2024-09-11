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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Белтелеком´ информирует о предстоящих работах на сети эфирного телевидения в Бобруйском районе.

´Белтелеком´ информирует о предстоящих работах на сети эфирного телевидения в Бобруйском районе.

В один из дней 10-11 сентября в зависимости от погодных условий с 08.00 до 18.00 на территории Бобруйского, Глусского районов Могилевской области, Стародорожского, Любанского районов Минской области, Октябрьского, Светлогорского районов Гомельской области будет отсутствовать прием от АРТПС ´Березовка´ обязательного общедоступного пакета программ, к .

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