Отряд "Викинг" уничтожил солдат ВСУ в блиндаже с помощью дрона

Бойцы российского отряда "Викинг" в ходе выполнения задач в рамках спецоперации смогли выявить блиндаж Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении и уничтожили военнослужащих противника с помощью дрона-камикадзе.
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