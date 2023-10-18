Страх криптоиинвесторов усилился. Негатив Crypto Fear пока не нашел отражения в котировках криптовалют

Инновационный индикатор Crypto Fear & Greed Index упал сразу на два пункта до уровня 50. Страх инвесторов усилился, несмотря на значительный рост рынка криптовалют накануне, который завершился боковым движением.
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